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قوات الأمن التركية تعتقل 22 امرأة إثر مداهمة لجمعية معنية بحقوق المرأة

05:58 م الإثنين 05 أبريل 2021
قوات الأمن التركية تعتقل 22 امرأة إثر مداهمة لجمعية معنية بحقوق المرأة

قوات الأمن التركية

اسطنبول - (د ب أ)

اعتقلت قوات الأمن التركية 22 امرأة في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا وقامت بتفتيش مقر جمعية "روزا" لحقوق المرأة، حسبما قالت رئيسة الجمعية عدالت كايا اليوم الإثنين.

وقالت كايا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات التركية استهدفت الجمعية في الماضي، بزعم علاقتها بالإرهاب، من بين أمور أخرى. ولم يتضح بعد سبب اعتقال النساء.

وأوضحت روزا أن جمعيتها تساعد في دعم النساء من ضحايا العنف.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة.

قوات الأمن التركية حقوق المرأة مدينة ديار بكر اعتقال سيدات

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