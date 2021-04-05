وزارة الصحة الفلبينية تحذر من استخدام "إيفرمكتين" في علاج كورونا
مانيلا- (أ ش أ(:
حذرت وزراة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين من استخدام عقار "إيفرمكتين" في علاج فيروس كورونا ، مؤكدةً أنه يسمح باستخدام منتجات هذا العقار في مجال الطب البيطري فقط، وذلك مع إعلان عدد من نواب البرلمان عن خطتهم لتوزيع العقار في بعض المناطق مجانًا.
وشددت وزارة الصحة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) المحلية - على أنه وفقًا لمراجعات من فرق طبية، لا يعمل إيفرمكتين على تقليل خطر الوفاة لدى المصابين بفيروس كورونا سواءً كانت إصابتهم شديدة أو خفيفة، كما لا يسهم العقار في تقصير مدة العلاج في المستشفيات.
وحذرت السلطات الفلبينية خلال الأسابيع الماضية من استخدام عقار إيفرمكتين كعلاج ضد كورونا لأنه سام جدًا بالنسبة للبشر.
ورغم ذلك، قال نواب في البرلمان ورجال أعمال إن إيفرمكتين يعد علاجًا محتملًا لكورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن العقار لا يزال يحتاج إلى الخضوع لتجارب سريرية للتأكد من فعاليته في علاج كورونا.
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