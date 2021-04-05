أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي سفينة قناة السويس فيروس كورونا الدوري المصري عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

وزارة الصحة الفلبينية تحذر من استخدام "إيفرمكتين" في علاج كورونا

04:30 م الإثنين 05 أبريل 2021
وزارة الصحة الفلبينية تحذر من استخدام "إيفرمكتين" في علاج كورونا

الفرق الطبية في الفلبين

مانيلا- (أ ش أ(:

حذرت وزراة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين من استخدام عقار "إيفرمكتين" في علاج فيروس كورونا ، مؤكدةً أنه يسمح باستخدام منتجات هذا العقار في مجال الطب البيطري فقط، وذلك مع إعلان عدد من نواب البرلمان عن خطتهم لتوزيع العقار في بعض المناطق مجانًا.

وشددت وزارة الصحة - حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار) المحلية - على أنه وفقًا لمراجعات من فرق طبية، لا يعمل إيفرمكتين على تقليل خطر الوفاة لدى المصابين بفيروس كورونا سواءً كانت إصابتهم شديدة أو خفيفة، كما لا يسهم العقار في تقصير مدة العلاج في المستشفيات.

وحذرت السلطات الفلبينية خلال الأسابيع الماضية من استخدام عقار إيفرمكتين كعلاج ضد كورونا لأنه سام جدًا بالنسبة للبشر.

ورغم ذلك، قال نواب في البرلمان ورجال أعمال إن إيفرمكتين يعد علاجًا محتملًا لكورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن العقار لا يزال يحتاج إلى الخضوع لتجارب سريرية للتأكد من فعاليته في علاج كورونا.

هذا المحتوى من

الفلبين وزارة الصحة الفلبينية علاج كورونا علاج فيروس كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الصحة الإيراني: نظامنا الصحي سيواجه "أياما صعبة"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول يوم رمضان الثلاثاء.. ننشر إمساكية الشهر وعدد ساعات الصيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا