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مركز "غاماليا" الروسي: لقاح (سبوتنيك V) لا يؤثر على جينوم الإنسان

04:25 م الإثنين 05 أبريل 2021
مركز "غاماليا" الروسي: لقاح (سبوتنيك V) لا يؤثر على جينوم الإنسان

لقاح سبوتنيك v

موسكو- (أ ش أ):

قال رئيس مركز (غاماليا) الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية ألكسندر جبنسبورج، إن لقاح (سبوتنيك - V) ضد الفيروس التاجي لا يمكن أن يؤثر على جينوم الإنسان وقدرته الوراثية.

وأضاف جبنسبورج - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن جينوم الإنسان يمكن أن يؤثر على ما له علاقة فقط بحمضه النووي.

وتابع قائلًا: "فيما يتعلق بالحمض النووي فإن بنيته معلومة منذ زمن بعيد، وكذلك التي يمكن أن تؤثرعليه، وفي حال عجز اللقاح عن التكاثر في جسم الإنسان فإنه لا يمكن أن يتكامل مع حمضه النووي".

وأكد أن لقاح (سبوتنيك) لا يمكن أن يؤثر بطريقة ما على القدرة الوراثية ولا على الحمض النووي أو على أية أشياء لها علاقة بتغييره.

وكان وزير الصحة الروسي سيرجي موراشكو قد أعلن، في وقت سابق، أن أطباء التوليد وأمراض النساء ينصحون من تخططن للحمل بتلقي لقاح ضد الفيروس التاجي، إذ أن شكلًا خطيرًا من كورونا المستجد غالبًا ما يصيبهن في مراحل متأخرة من الحمل.

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