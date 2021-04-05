حماس تأسف إزاء قرار قضائي باستبعاد أحد مرشحيها من الانتخابات الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية قررت اليوم الاثنين استبعاد مرشح عن حركة حماس من قائمة الحركة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من الشهر المقبل.

وذكرت المصادر أن محكمة الانتخابات استبعدت اسم القيادي في حماس المعتقل لدى إسرائيل حسن سلامة من قائمة (القدس موعدنا) التابعة لحماس كونه غير مسجل في سجل الانتخابات.

من جهتها ، أعربت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، عن أسفها للقرار الصادر باستبعاد سلامة، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مكثفة مع رئاسة لجنة الانتخابات المركزية وإدارتها لتوضيح "خطورة" شطب اسم أسير فلسطيني.

وقالت الحركة إنها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّمت طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية غير أنه تم رفض الطعن وتأييد استبعاد سلامة من الترشح.

وأضافت أنه "كان الواجب على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات".

واستهجنت حماس "إصرار لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى".

ودعت القوى السياسية والمجتمعية إلى إعلان تضامنها مع حق سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.

ويعد حسن سلامة، 49 عاما، من أبرز قادة الجناح العسكري لحماس وهو معتقل منذ عام 1996 بتهمة المسؤولية عن هجمات أدت إلى قتل إسرائيليين ومحكوم بالسجن 48 مؤبدا و20 عاما.