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رئيس مجلس الأمة الجزائري: تجاوزنا المرحلة الانتقالية

03:11 م الإثنين 05 أبريل 2021
رئيس مجلس الأمة الجزائري: تجاوزنا المرحلة الانتقالية

صالح قوجيل

الجزائر- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اليوم الاثنين أن بلاده تجاوزت المرحلة الانتقالية مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر 2019.

وقال قوجيل ، في تصريح اليوم ردا على معارضين رفعوا شعارات تطالب برحيل النظام والدخول في مرحلة انتقالية ، إن "مطالب الحراك الحقيقي تم الاستجابة لها وقد جرت انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون واعترف فيها منافسوه بالنتيجة" .

وأضاف :" سنرجع مرة أخرى للشعب في التشريعيات (المقررة في 12 يونيو المقبل) ، الشعب يختار بكل نزاهة وشفافية", مؤكدا على ضرورة التفريق "بين الدولة والحكم".

وقال قوجيل "إننا دخلنا في مرحلة البناء الحقيقي للدولة من خلال التفريق بين الحكم الذي يتغير حسب رغبات الشعب، والدولة".

كان الرئيس تبون قد وقع في شهر فبراير الماضي مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس النواب( الذى يعرف ايضا بالغرفة السفلى للبرلمان).

صالح قوجيل مجلس الأمة الجزائري الانتخابات الرئاسية الجزائر

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