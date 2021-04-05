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رئيس وزراء مالطا يبدأ زيارة إلى ليبيا

03:04 م الإثنين 05 أبريل 2021
رئيس وزراء مالطا يبدأ زيارة إلى ليبيا

رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا

طرابلس- (د ب أ) :

وصل رئيس الوزراء في جمهورية مالطا روبرت أبيلا والوفد المرافق له إلى طرابلس اليوم الاثنين في زيارة إلى ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية(وال) اليوم أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان في استقبال أبيلا بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة طرابلس.

ويرافق رئيس الوزراء المالطي في هذه الزيارة وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وعدد من المسؤولين بالحكومة المالطية.

وأوضحت مصادر لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن الاجتماعات الثنائية المغلقة بين الجانبين الليبي والمالطي تتناول أبرز العلاقات الثنائية وفتح السفارة المالطية بطرابلس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

روبرت أبيلا ليبيا جمهورية مالطا

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