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الخارجية الروسية: الغرب يستخدم حججا مبتكرة لفرض عقوبات على البلاد

12:21 م الإثنين 05 أبريل 2021
الخارجية الروسية: الغرب يستخدم حججا مبتكرة لفرض عقوبات على البلاد

وزارة الخارجية الروسية

موسكو- أ. ش. أ:

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين بأن الغرب يستخدم حججا مبتكرة لفرض عقوبات على بلاده.

وقال بانكين- في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين- "لا شك في أن الدول الغربية تستخدم أي عذر لتشديد الضغط على بلدنا، والأهم من ذلك يتم الترويج لها من خلال الإعلام، مثل تسميم أليكسي نافالني، أو التدخل في انتخابات الآخرين، أو مزاعم بدفع مكافآت مقابل هجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان"، متابعا " أن هذه الأمور ليست أكثر من محاولات لمعاقبة روسيا على موقفها المستقل والقائم على أسس جيدة في الشؤون الدولية ، ونحن نسمع تصريحات أسبوعية لممثلي الإدارة الأميركية حول رغبتهم في جعل بلادنا تدفع الثمن مقابل الأعمال العدائية".

يذكر أن جولة أخرى من التوتر في العلاقات الروسية الأميركية بدأت بعد مقابلة أجراها مؤخرا الرئيس الأميركي، أجاب خلالها بالإيجاب عندما سئل عما إذا كان يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتلا"ـ فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالي ــ 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في مارس الماضي عقوبات لأول مرة بموجب نظام عقوبات عالمي جديد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أربعة مواطنين روس، على خلفية اعتقال المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني.

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Asha
الخارجية الروسية ألكسندر بانكين فرض عقوبات موسكو روسيا

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