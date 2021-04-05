كورونا في الأردن :إغلاق 12منشأة سياحية وتوجيه 39 إنذارا ومخالفة أخرى

عمان- (د ب أ):

أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى في الأردن 12 منشأة سياحية بين مطعم وفندق وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، إنها حررت مخالفات وإنذارات لـ 39 منشأة، إضافة لمخالفة أربعة أشخاص خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث جرى تنفيذ 1991 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة، مؤكدة أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، وبالدليل الإرشادي الذي عممته.

ولفتت الوزارة إلى التزام 1342 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 201 منشأة أخرى، ومنع وإيقاف منشأتين عن استقبال النزلاء.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالمحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.