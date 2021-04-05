رئيس وزراء اليابان: إصابات كورونا لم تصل بعد إلى حد الموجة الرابعة..لكن اليقظة مطلوبة
طوكيو- (د ب أ):
قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، اليوم الاثنين، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا لم يصل بعد إلى حد تفشي "موجة رابعة" على مستوى البلاد، إلا أن الأمر يستلزم "المزيد من اليقظة".
وجاءت تصريحات سوجا أثناء جلسة خاصة بلجنة التدقيق في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، ردا على سؤال لأحد نواب المعارضة بشأن رؤية رئيس الوزراء لإمكانية تفشي موجة رابعة من الإصابات، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه).
وقد بلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين (الواحدة صباحا بتوقيت جرينتش)، 486 ألفا و502 حالة، بزيادة قدرها 16 ألفا و884 حالة عن العدد الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي.
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