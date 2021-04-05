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وزير الصحة الإيراني يحذر: النظام الصحي سيواجه أياما صعبة

11:02 ص الإثنين 05 أبريل 2021
وزير الصحة الإيراني يحذر: النظام الصحي سيواجه أياما صعبة

سعيد نمكي

طهران- (د ب أ):

حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران سعيد نمكي اليوم الاثنين من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياما صعبة".

وأضاف :"تمكنا من إدارة ثلاث موجات تفشي كورونا في البلاد، وقدمت الكوادر الصحية أداء مميزا من خلال تبني مسؤولياتهم".

وانتقد في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر وحظْره خلال عطلة عيد النوروز، وقال إن البلاد تواجه مشكلة كبيرة من جراء ذلك.

وارتفعت معدلات الإصابة والوفاة بكورونا في إيران بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، وتم أمس الإعلان عن تسجيل 161 حالة وفاة و 11680 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 932 ألف حالة والوفيات إلى 63160 .

سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني اصابات كورونا

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