السعودية تتجاوز توزيع 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا
الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أنه تم تقديم ما إجماليه 5 ملايين جرعة لقاح مضاد فيروس كورونا في المملكة، عبر أكثر من 500 مركز تطعيم.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك فيما حذرت الوزارة أمس الأحد من ارتفاع الإصابات بالفيروس، مشيرة إلى أن عدم الالتزام والتهاون في الاحترازات انعكست نتيجته في عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، والتي باتت مشابهة للأرقام المسجلة في منتصف أبريل من العام الماضي.
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