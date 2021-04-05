أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

فحصان مجانيان أسبوعيا لمواطني إنجلترا لكشف فيروس كورونا

02:57 ص الإثنين 05 أبريل 2021
فحصان مجانيان أسبوعيا لمواطني إنجلترا لكشف فيروس كورونا

أرشيفية

لندن - (د ب أ):
من المقرر أن يخضع المواطنون في إنجلترا للفحص مرتين مجانا أسبوعيا للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين أن الفحوصات السريعة ستقدم على نطاق واسع للجميع في محطات الفحص المحلية بالإضافة إلى المدارس وأماكن العمل في المستقبل.

واقتصرت الفحوصات السريعة المتاحة مجانًا حتى الآن على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بشكل خاص.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الفحص ضروري للغاية من أجل عدم تعريض نجاح حملة التطعيم البريطانية للخطر في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تخفيف الإجراءات.

وذكر جونسون في بيان:"بينما نواصل إحراز تقدم جيد في برنامجنا للقاحات جنبا إلى جنب مع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا لتخفيف القيود بحذر، فإن الفحوصات السريعة المنتظمة أكثر أهمية للتأكد من عدم إهدار هذه الجهود".

وتابع "لهذا السبب نقوم الآن بإجراء فحوصات سريعة مجانية للجميع في جميع أنحاء إنجلترا - مما يساعدنا على وقف تفشي المرض، حتى نتمكن من العودة إلى رؤية الأشخاص الذين نحبهم والقيام بالأشياء التي نتمتع بها".

ويمكن للشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين أن تطلب فحوصات سريعة لموظفيها، كما ستستمر الفحوصات المنتظمة في المدارس.

وسيتمكن الأفراد أيضا من إجراء الفحوصات في محطات الفحص المحلية أو طلب إجراء الفحوصات في منازلهم.

فحص كورونا فيروس كورونا إنجلترا بوريس جونسون
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204965

    عدد المصابين

  • 156219

    عدد المتعافين

  • 12163

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:40 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا