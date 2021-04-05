رئيس الجزائر: كثير من الدول تحسدنا على بلماضي

الجزائر - (د ب أ):

امتدح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، مؤكدا انه يقوم بعمل جبار.

كانت تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء جمع تبون ببلماضي، الأحد الماضي، وسط خلاف كبير بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة.

وكشف بلماضي، أنه قابل مسؤولين كبار في الدولة لكن دون أن يشير إلى اجتماعه بالرئيس تبون.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية :"نعم استقبلت جمال بلماضي، وابصم على ذلك بالعشرة. هو إنسان طيب وقام بعمل جبار، رفع معنويات الجزائريين ويستحق كل خير".

وأشار تبون إلى أن كثير من الدول تحسد الجزائر على امتلاكها مدرب كبلماضي، لقد حقق نتائج إيجابية وسيحقق أخرى في المستقبل.

وقاد بلماضي، منتخب بلاده للتتويج بكاس أمم أفريقيا 2019، وحافظ على سجله الخالي من الهزائم في 24 مباراة، كما يتطلع لبلوغ مونديال قطر 2022 والذهاب إلى أبعد محطة ممكنة به.