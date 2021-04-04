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فرنسا تسجل 66794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:30 م الأحد 04 أبريل 2021
فرنسا تسجل 66794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت فرنسا تسجيل 66794 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4.8 مليون حالة.

وأشارت السلطات الصحية الفرنسية في بيان أوردته إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد إلى تسجيل 185 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 96678 شخصا.

كانت بيانات رسمية قد أظهرت أن عدد مرضى فيروس كورونا بوحدات الرعاية المركزة في فرنسا زاد بواقع 68 مصابا إلى 5341 اليوم الأحد، مع دخول البلاد ثالث إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

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