رئيس الحكومة الليبية: لن نسمح بتكرار حرب جديدة مهما كانت التضحيات

طرابلس - (أ ش أ):

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إنه من العار أن يقاتل الليبي أخاه الليبي، داعيا أبناء الشعب إلى تكاتف الأيادي وتنظيف القلوب والعمل سويًا لأجل رفعة هذا الوطن.

وأكد الدبيبة - في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الـ(51) بالجيش الليبي مساء اليوم الأحد - أن تاريخ هذا اليوم يحمل مشاعر ومواقف أقل ما توصف به أنها مؤلمة، مشددا على عدم السماح بتكرار أخطاء جديدة.

وجدد رئيس الحكومة - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - التأكيد على عدم السماح بوقوع أي حرب جديدة مهما كانت التضحيات، داعيا كافة الضباط والجنود والخريجين الجدد لأن يكونوا دعاة للسلام، حاملين لغصن الزيتون.

وأعرب الدبيبة عن فخره واعتزازه بالخريجين الجدد، واصفا إياهم بأنهم "جنود الوطن البواسل وشبابه الواعد الذي نرى من خلاله المستقبل الأفضل لبلادنا العزيزة".

وأضاف أن "مداواة الجروح العميقة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والمصالحة يحتاج منا نحن كمسؤولين إلى وقفة جادة تكفل حق المظلوم وتضمن العدالة الإلهية للبلاد وأهلها".

وخاطب رئيس الحكومة الخريجين الجدد قائلا: "سوف ندعمكم وسنسعى إلى تطويركم لتكونوا جيشا وطنيا ولاؤه لله والوطن".