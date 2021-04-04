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ارتفاع إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 0.2 % خلال 24 ساعة

11:08 م الأحد 04 أبريل 2021
ارتفاع إصابات كورونا بأمريكا بنسبة 0.2 % خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

سجلت الولايات المتحدة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2ر0% حتى الساعة 34ر6 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك اليوم الأحد، مقارنة بنفس التوقيت أمس السبت، ليصل الإجمالي إلى 7ر30 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت زيادة الحالات على مستوى البلاد متماشية ومتوسط الزيادة اليومية، البالغ 2ر0 % الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكثر حالات الإصابة المؤكدة بعدد بلغ 68ر3 مليون إصابة، حيث لم يطرأ سوى تغير طفيف مقارنة بنفس التوقيت أمس السبت.

وشهدت ولاية متشجان زيادة في الإصابات بنسبة 2ر1% مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 768 ألفا و892 إصابة.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن حوالي 6 بالمئة من الأسرة بالمستشفيات الأمريكية شغلها مرضى كوفيد-19 في الأول من أبريل.

ولم يطرأ سوى تغير طفيف على معدل رعاية المرضى بالمستشفيات عن اليوم السابق عليه مسجلا 8ر5%، وبلغ إجمالي الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد، 40 ألفا و423 مريضا.

كما لم يطرأ تغير على معدل علاج المرضى بالمستشفيات الأمريكية عن 77ر5%، لمتوسط خمسة أيام.

فيروس كورونا واشنطن أمريكا

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