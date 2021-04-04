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بريطانيا تعلن غدًا خطة للسماح للمواطنين بحضور الأحداث العامة

10:48 م الأحد 04 أبريل 2021
بريطانيا تعلن غدًا خطة للسماح للمواطنين بحضور الأحداث العامة

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا الاثنين خطة للسماح للمواطنين بحضور الأحداث العامة إما بإظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي حديث أو أجسام مضادة من عدوى، حسبما ذكرت صحيفة تليجراف اليوم إلا أن جوازات سفر كوفيد قد لا تكون جاهزة حتى الخريف.

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 6ر36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 515 ألفا و748 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 4 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 15 أسبوعًا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 37ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و68 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

بوريس جونسون لندن بريطانيا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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