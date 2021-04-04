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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجدد التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

10:10 م الأحد 04 أبريل 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجدد التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس - (أ ش أ):

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي التأكيد على التزام المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقاء المنفي، مساء اليوم الأحد، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة طرابلس.

وناقش اللقاء سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، عبر رئيس المجلس الأوروبي عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن الاستقرار في ليبيا له أهمية كبيرة بالنسبة لدول المنطقة.

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Asha
محمد المنفي طرابلس ليبيا المجلس الأوروبي
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