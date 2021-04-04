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العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني

09:32 م الأحد 04 أبريل 2021
العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني

الملك عبد الله الثاني

رام الله - (د ب أ)

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك الأردني عبد الله الثاني أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أكد أن "استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص".

وشدد عباس على "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين".

وأعلن الأردن أمس عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين ومطالبة الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني بأن يكف عن تصرفات تستهدف "أمن واستقرار" البلاد.

عبد الله الثاني محمود عباس فلسطين الأردن

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