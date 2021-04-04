ولي العهد الكويتي يؤكد للعاهل الأردني وقوف بلاده مع قراراته لحفظ أمن الأردن

وكالات

أجرى لقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد ولي العهد الكويتي وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية لملك الأردن، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

وأكد خلال الاتصال، أن أمن الأردن جزء من أمن الكويت، لما تربطهما من علاقات أخوية وثيقة، داعيًا الله أن يحفظ الأردن من كل مكروه وسوء.

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لولي العهد الكويتي على دعمه ومساندته وعلى موقف الكويت في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

ورأى أن موقف الكويت، يجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.