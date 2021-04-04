أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ولي العهد الكويتي يؤكد للعاهل الأردني وقوف بلاده مع قراراته لحفظ أمن الأردن

09:14 م الأحد 04 أبريل 2021
ولي العهد الكويتي يؤكد للعاهل الأردني وقوف بلاده مع قراراته لحفظ أمن الأردن

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وكالات

أجرى لقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد ولي العهد الكويتي وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية لملك الأردن، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

وأكد خلال الاتصال، أن أمن الأردن جزء من أمن الكويت، لما تربطهما من علاقات أخوية وثيقة، داعيًا الله أن يحفظ الأردن من كل مكروه وسوء.

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لولي العهد الكويتي على دعمه ومساندته وعلى موقف الكويت في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

ورأى أن موقف الكويت، يجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

مشعل الأحمد الجابر الصباح الكويت الأردن الملك عبدالله الثاني

الخبر التالى:

العاهل الأردني يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسميا.. إيقاف تصوير مسلسل "الملك أحمس"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا