أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيِا بالعاهل الأردني

08:49 م الأحد 04 أبريل 2021
الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيِا بالعاهل الأردني

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وكالات

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد العاهل السعودي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، لملك الأردن، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره للعاهل السعودي على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

الملك سلمان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني السعودية الأردن

الخبر التالى:

"تحركات مشبوهة بالأردن".. ماذا حدث في الساعات الماضية؟
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"فرصة أخيرة".. شكري يتحدث عن آمال مصر في مفاوضات سد النهضة بالكونغو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا