الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيِا بالعاهل الأردني

وكالات

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد العاهل السعودي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، لملك الأردن، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره للعاهل السعودي على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.