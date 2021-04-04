الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيِا بالعاهل الأردني
وكالات
أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأحد، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد العاهل السعودي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، لملك الأردن، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيًا للأردن بقيادة أخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار.
من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره للعاهل السعودي على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.
الخبر التالى:"تحركات مشبوهة بالأردن".. ماذا حدث في الساعات الماضية؟
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
204256
عدد المصابين
-
155886
عدد المتعافين
-
12123
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان