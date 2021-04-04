الصدر: زيارة الكاظمي للسعودية والإمارات خطوة في الاتجاه الصحيح

بغداد - (د ب أ)

وصف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم الأحد انفتاح بلاده على الدول العربية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن انفتاح العراق على الدول العربية خطوة بالاتجاه الصحيح سواء ذلك من خلال زيارة مصطفى الكاظمي للمملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "أن لنا مع السعودية والإمارات تاريخا زاخرا ولنحصل معهم على مستقبل زاهر تجمعنا وإياهم الأخوة والشراكة والسلام من أجل مصلحة بلدنا وبلدانهم وليكون العراق محور السلام في المنطقة أجمع والشرق الأوسط بالخصوص.

ويقوم الكاظمي اليوم الأحد بزيارة للإمارات بعد زيارة قام بها للسعودية في أول أبريل الجاري حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات على رأسها صندوق بـ 3 مليارات دولار.