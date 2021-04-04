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إحباط ترويج 180 طربة حشيش في الشرقية

07:22 م الأحد 04 أبريل 2021
إحباط ترويج 180 طربة حشيش في الشرقية

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالا شتراك مع مديرية أمن الشرقية من رصد نشاط عناصر تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بالمحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم (180 طربة لمخدر الحشيش –مبلغ مالى –3هواتف محمولة – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ النقدى من متحصلات الاتجار، واستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بــ (1٫320٫000جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

مكافحة المخدرات مديرية أمن الشرقية مخدر الحشيش
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