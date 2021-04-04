ألمانيا: إقامة عدة قداسات لعيد القيامة بمراعاة قواعد كورونا

برلين - (د ب أ)

شهدت ألمانيا إقامة عدة قداسات بمناسبة عيد القيامة تخللها مراعاة قواعد الحماية من كورونا مثل ارتداء الكمامة والتخلي عن الغناء المشترك.

ونظرًا لقلة عدد الأشخاص المسموح بدخول الكنائس، فقد أُقِيْمَت العديد من الصلوات الجماعية افتراضيا عبر الإنترنت.

يشار إلى أن المشاورات الأخيرة للحكومة الاتحادية والولايات أعقبها حالة من الارتباك حيال قداسات عيد القيامة حيث ناشدت الحكومة الاتحادية الكنائس أولا إقامة هذه الصلوات افتراضيا، لكن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية أصرتا على إقامة هذه الصلوات بالحضور الفعلي مع تطبيق خطط للحماية، وبعد ذلك سحبت الحكومة الاتحادية طلبها.

وهذا هو ثاني عيد قيامة تحتفل به الكنائس في ظل جائحة كورونا، وعلى خلفية هذا الأمر أشار العديد من الأساقفة إلى الأمل في رسالة القيامة الكتابية.

كان هاينريش بيدفورد-شتروم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا قال في قداس بمدينة لاندسهوت مساء أمس السبت إن الموت فقد رعبه مع قيامة المسيح.

وأضاف أن " التخيلات الدينية ونظريات المؤامرة والتعاليم الروحية المخدرة جاءت وذهبت لكن رسالة القيامة بقيت وستبقى دائما".

من جانبه، انتقد جيورج بيتسينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان غياب الرغبة في الإصلاح لدى الكنيسة الكاثوليكية، مشيرا في عظته في كاتدرائية مدينة ليمبورج إلى أنه يأخذ على الكنيسة أنها هزت عقيدة بعض الناس من خلال فضائح أغلقت الطريق في أوجة الكثير من الناس إلى الإيمان بسبب جمود هياكلها ونقص الاستعداد للتغيير.