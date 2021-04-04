ألمانيا تشدد القيود على القادمين من هولندا بسبب كورونا اعتبارا من بعد غد

برلين - (أ ش أ):

أعلنت ألمانيا أنها ستشدد القيود على القادمين من جارتها هولندا اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك بشكل كبير.

ونقلت صحيفة (دي فيلت) الألمانية عن معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية تأكيده أنه سيتعين على أي شخص يدخل ألمانيا من هولندا أن يُقدم نتيجة اختبار كورونا "سلبي"، فضلا عن شرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام أو 5 أيام.

وأصبحت هولندا رابع دولة مجاورة، بعد التشيك وبولندا وفرنسا، تصنفها ألمانيا على أنها منطقة عالية الخطورة لتسجيلها أكثر من 200 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام، وفقا للمعهد.

وصنفت الحكومة الألمانية، هولندا كمنطقة عالية الخطورة بسبب فيروس كورونا.. فيما من جانبها، أعلنت هولندا مؤخرا تمديد قيودها المتعلقة بالفيروس حتى 20 أبريل الجاري وسط ارتفاع حاد في عدد الإصابات.