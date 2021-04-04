أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

المملكة المتحدة تسجل 10 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا

06:17 م الأحد 04 أبريل 2021
المملكة المتحدة تسجل 10 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا

وفيات كورونا

لندن - (أش أ):

سجلت المملكة المتحدة عشر حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لليوم الثاني على التوالي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد، أن إنجلترا وأسكتلندا قد أبلغتا عن ألفين و297 حالة إصابة جديدة خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بالمملكة المتحدة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر الماضي، بينما لم تتضمن البيانات الأخيرة مقاطعة /ويلز/ وإقليم أيرلندا الشمالية التابعان للمملكة.

كما اقترب عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس من حاجز الـ 32 مليون شخص، من بينهم أشخاص تلقوا جرعة واحدة وصل إجمالي عددهم إلى 31 مليونا و523 ألفًا و10 أشخاص.

هذا المحتوى من

وفيات كورونا فيروس كورونا المملكة المتحدة

الخبر التالى:

رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم الحكومة الليبية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحضور اختياري بشرط.. تعليمات جديدة من "التعليم" بشأن جداول الطلاب في رمضان (خطاب رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا