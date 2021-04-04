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نائب سفير الصين في مصر: موكب المومياوات حدث تاريخي غير مسبوق

05:57 م الأحد 04 أبريل 2021
نائب سفير الصين في مصر: موكب المومياوات حدث تاريخي غير مسبوق

موكب المومياوات الملكية

مصر - (أ ش أ)

أعرب نائب سفير الصين لدى مصر وزير مفوض شياو جين هنغ عن انهباره بموكب المومياوات الملكية، واصفا إياه بأنه "حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق".

وقال شياو جين هنغ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "فخورون ومنبهرون بما نراه".. منوها بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبأن موكب المومياوات الملكية يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة.

وأضاف أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كافة المجالات.

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