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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

05:18 م الأحد 04 أبريل 2021
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

فلسطين - (أ ش أ)

اقتحم 242 مستوطنًا إسرائيليًا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث سمحت للمستوطنين بالتجول بشكل استفزازي داخل باحات المسجد.

وفي سياق متصل، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة وأراضي المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بوابل من الرصاص.

وأشارت الوكالة إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد 3 أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بمركب صيد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للخروج من البحر.

كما أطلقت أبراج المراقبة العسكرية وآليات الاحتلال على الشريط الحدودي شرق خان يونس النار على المزارعين شرق منطقة القرارة شمال شرق المدينة، وأرغمتهم على ترك المكان.

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