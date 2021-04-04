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مقتل وإصابة 13 في انفجار سيارة مفخخة بكابول

05:10 م الأحد 04 أبريل 2021
مقتل وإصابة 13 في انفجار سيارة مفخخة بكابول

انفجار سيارة مفخخة_ارشيفيه

أفغانستان - (أ ش أ)

قتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون، إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة باجمان في العاصمة الأفغانية كابول بعد ظهر اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، عن المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز قوله، إن مسلحين فجروا مركبة مفخخة في حي بانجا شينار في المنطقة.

ولم يدلي المتحدث بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه سيتم إطلاع وسائل الإعلام على مزيد من المعلومات حول الحادث في وقت لاحق.

ومع ذلك، صرح مسؤول أمني آخر، طلب عدم ذكر اسمه، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون في الحادث، وقال إن جميع الضحايا من المدنيين، وفقا لما نقلته عنه الوكالة.

يأتي ذلك في أعقاب مقتل أحد أفراد الجيش الوطني الأفغاني وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في منطقة باجمان صباح اليوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الآن.

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