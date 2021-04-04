أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السودان: تحطم طائرة عسكرية ونجاة جميع طاقمها

04:23 م الأحد 04 أبريل 2021
السودان: تحطم طائرة عسكرية ونجاة جميع طاقمها

القوات المسلحة السودانية

الخرطوم- (أ ش أ):

ذكرت القوات المسلحة السودانية، أن طائرة هليكوبتر تعرضت إلى حادث طيران، اليوم الأحد، أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنانة الجوية بالنيل الأبيض (جنوب ولاية الخرطوم).

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، أن الحادث أدى إلى تحطم الطائرة ونجاة جميع طاقمها.

هذا المحتوى من

القوات المسلحة السودانية السودان تحطم طائرة عسكرية

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 13 في انفجار سيارة مفخخة بكابول
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا