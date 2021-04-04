السودان: تحطم طائرة عسكرية ونجاة جميع طاقمها

الخرطوم- (أ ش أ):

ذكرت القوات المسلحة السودانية، أن طائرة هليكوبتر تعرضت إلى حادث طيران، اليوم الأحد، أثناء طلعة تدريبية بقاعدة كنانة الجوية بالنيل الأبيض (جنوب ولاية الخرطوم).

وأوضحت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم، أن الحادث أدى إلى تحطم الطائرة ونجاة جميع طاقمها.