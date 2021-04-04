أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

تركيا تحقق مع أدميرالات متقاعدين بشأن بيان مضيق البوسفور

04:21 م الأحد 04 أبريل 2021
تركيا تحقق مع أدميرالات متقاعدين بشأن بيان مضيق البوسفور

تركيا

اسطنبول- (د ب أ):

أثار بيان وقعه أكثر من 100 أدميرال متقاعد بشأن اتفاقية شحن دولية ضجة في تركيا.

وبدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا ضد مسؤولي البحرية السابقين اليوم الأحد، حسبما أكد مدير الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألتون عبر تويتر.

وكتب ألتون أنه ليس فقط الموقعون، بل وأولئك الذين شجعوهم، سوف يخضعون للمساءلة من جانب القضاء.

واستنكرت القيادة التركية بشدة البيان الذي نشرته وسائل الإعلام التركية.

ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.

وجاء في البيان إنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن على تويتر أن البيان استحضر أوقات الانقلاب.

وقالت وزارة الدفاع إنها تعتقد أن "القضاء التركي المستقل" سيتخذ الإجراء اللازم.

وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمرسوم انسحابه من اتفاقية اسطنبول لحماية المرأة.

وأثار هذا أيضا نقاشا حول ما إذا كان بإمكان أردوغان أيضا الانسحاب بمرسوم من الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل معاهدة مونترو.

مضيق البوسفور تركيا أدميرالات متقاعدين

الخبر التالى:

الأمم المتحدة: 5 تحديات تواجه برنامج كوفاكس لتوزيع لقاحات كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا