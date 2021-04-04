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اهتمام إعلامي سويسري بعودة الحركة إلى طبيعتها في قناة السويس

03:20 م الأحد 04 أبريل 2021
اهتمام إعلامي سويسري بعودة الحركة إلى طبيعتها في قناة السويس

قناة السويس

جنيف- (أ ش أ):

اهتمت وسائل الاعلام السويسرية، ومنذ يوم أمس السبت، بعودة الحركة في قناة السويس إلى طبيعتها ما قبل أزمة السفينة (ايفرجفن)، والتي جنحت في مجرى القناة لمدة خمسة أيام.

ونقلت صحيفة (لوماتان) - الصادرة باللغة الفرنسية في جنيف - تأكيدات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مرور كافة السفن التي كانت قد انتظرت حتى تعويم السفينة الجانحة، وانتهاء الأزمة بشكل كامل.

كما أبرزت الصحيفة أهمية قناة السويس في حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن الحادث، الذي لم يسبق له مثيل، أكد أهمية الطريق البحري الحيوي الذي يربط آسيا وأوروبا ويمثل أكثر من 10% من التجارة الدولية.

ونوهت الصحيفة بأن الهيئة تمكنت وبعد ساعات قليلة من تعويم السفينة العملاقة من تسهيل عبور أكثر من 100 سفينة للمجرى الملاحي المهم.

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قناة السويس سويسرا السفينة ايفرجفن سفينة قناة السويس

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