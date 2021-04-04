رئيس مجلس الأعيان الأردني : الأردن سيظل عنوانا للأمن والاستقرار

عمان- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، اليوم الأحد "الوقوف خلف الملك عبدالله الثاني، ودعم ومساندة ومباركة كل جهد يقوم به، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والتصدي بحزم وقوة، لكل يد مرتجفة خوّانه تسعى للعبث بأمننا واستقرارنا، وتحاول النيل من بلدنا وقيادتنا الهاشمية، فالأردن خط أحمر، ومليكنا خط أحمر".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الفايز قوله خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة بمناسبة مئوية الدولة: "الأردن لن تنال منه سهام الحقد، وسيظل عنوانا للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذا للأحرار والمستضعفين، كما أرادها قادتنا أحفاد بيت النبوة، أصحاب الشرعية الدينية والتاريخية.

وأكد الفايز "الولاء للقيادة الهاشمية، والفخر بمليكنا، الذي يقود مسيرة الوطن نحو العلياء، ويسعى بكل جهد، من أجل رفعة الأردن، والحياة الحرة الكريمة لشعبنا، ومن أجل إحلال السلام الشامل في المنطقة، لتنعم شعوبها بالحرية والأمن، ومن أجل الحفاظ على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس، ومنع تهويدها والعبث بها".

وقال: "لقد تعاملت مع جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية، ووجدته جبلا شامخاً عزيزاً شجاعاً مقداماً عطوفاً، حنوناً على عائلته الصغيرة والكبيرة، أما أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظلام، ويعمل على استغلال عوز الأردنيين، في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع، على مستوى الوطن والإقليم والعالم، فهل هذا من صفات الرجولة، وهل في مثل هذه اللقاءات، يظهر الولاء لجلالة الملك المفدى".

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، أكد في وقت سابق أن الأردن حسم أمس السبت "بشكل صارم" أي مساس بأمنه واستقراره.

وقال العودات خلال الجلسة:"نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة"، مضيفا وأضاف:"نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن... سنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن".

وأضاف أن "الأحداث تعلمنا من جديد، ونحن على أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد الصابر المرابط بأن نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردن عصي على التآمر والمكائد والفتن، وأن شعبه الملتف حول قائده، والمكافح في سبيل عزته وكرامته، ومستقبل أجياله سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ والقواعد المتينة التي أقيمت الدولة على أساسها، ماضيا وحاضرا ومستقبلا واعدا".

وأشار العودات إلى "الوقوف اليوم عند فاصل زمني بين مئة عام مضت من تاريخ أردن الخير والعطاء وبين مئوية ثانية نمضي إليها وقد وضع الملك عبدالله الثاني أمامنا المعادلة الوطنية القائمة على الوفاء للآباء والأجداد، الذين أسسوا هذا البلد على الشرف والرجولة والكرامة، والتقدم نحو مئوية جديدة نستعد لها بالعزيمة القوية".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان: "الأردن لم يشهد يوما تصفية لمعارضة، ولا إلغاءً أو إقصاءً لمكون سياسي"، مؤكدا أن "الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.