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أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي باحتفالية نقل المومياوات الملكية

02:32 م الأحد 04 أبريل 2021
أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي باحتفالية نقل المومياوات الملكية

الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الكویت- (أ ش أ):

بعث أمیر دولة الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة مصر العربیة، أعرب فیھا عن خالص تھانیه بمناسبة احتفالیة نقل المومیاوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارات المصریة في الفسطاط .. مشیدا بالاستعدادات الكبیرة وبالجھود المكثفة التي قامت بھا أجھزة الدولة المعنیة لإنجاح ھذه الاحتفالیة والخروج بھا بالشكل اللائق والمتمیز.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية كونا أن أمير الكويت أشاد بھذا الحدث التاریخي الذي یبرز التاریخ العریق والزاھر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسھاماتھا البارزة في المسار الحضاري للانسانیة .. متمنیا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافیة ولجمھوریة مصر العربیة الشقیقة وشعبھا الكریم كل التقدم والازدھار.

كما بعث ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى لرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة مصر العربیة ، ضمنھا خالص تھانیه بمناسبة احتفالیة نقل المومیاوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر إلى متحف الحضارات المصریة في الفسطاط ..راجیا دوام الصحة والعافیة للرئيس السيسي ولجمھوریة مصر العربیة وشعبھا الشقیق المزید من الرقي والازدھار ، كما بعث سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء ببرقیة تھنئة مماثلة.

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