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مسؤول أمريكي: مهاجم مبنى الكابيتول يعاني من "الأوهام والأفكار الانتحارية"

02:29 م الأحد 04 أبريل 2021
مسؤول أمريكي: مهاجم مبنى الكابيتول يعاني من "الأوهام والأفكار الانتحارية"

الكونجرس

واشنطن- (أ ش أ):

كشف مسؤول أمريكي أن الشخص الذي حاول مهاجمة الكونجرس (الكابيتول) كان يعاني من "الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية".

وأضاف المسؤول، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن "المحققين يركزون بشكل متزايد على الصحة العقلية لتحديد أي دافع للهجوم".

ومن جهتها، قالت يوغاناندا بيتمان القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، إن "مقطع فيديو لهجوم ظهر يوم الجمعة الماضي يظهر سائقا وهو يخرج من سيارة محطمة وفي يده سكين، ويبدأ في الجري باتجاه الشرطة، مما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه".

وقد قام المهاجم، يوم الجمعة الماضية، بصدم ضابطين بسيارة عند حاجز خارج مبنى الكونجرس، مما أسفر عن مقتل أحدهما قبل قتله برصاص الشرطة، ويعتقد المحققون أنها "كانت حادثة منفصلة من شاب مضطرب".

وأقامت السلطات سياجا بمحيط مبنى الكونجرس، وقيدت حركة المرور لعدة أشهر على طول الطرق الأقرب للمبنى وذلك بعد أحداث 6 يناير الماضي. لكنها بدأت في التراجع عن بعض إجراءات الطوارئ، وقد يؤدي الحادث الأخير إلى تأخير إعادة فتح أرض المبنى تدريجيا أمام الجمهور.

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الكونجرس الأمريكي شرطة الكابيتول الولايات المتحدة الأفكار الانتحارية

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