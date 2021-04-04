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خلال احتفالات الفصح ... بابا الفاتيكان يدين الصراع المسلح

02:12 م الأحد 04 أبريل 2021
خلال احتفالات الفصح ... بابا الفاتيكان يدين الصراع المسلح

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما- (د ب أ):

احتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد بقداس عيد الفصح، وأطلق رسالة "إربي إيتوربي" (للمدينة والعالم) من كاتدرائية القديس بطرس.

وعلق البابا على تأثير الوباء غير المتناسب على الفقراء على وجه الخصوص. كما أدان استمرار الصراع المسلح وتعزيز الترسانات العسكرية.

وقال البابا إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضرورية وإن الجميع، ولا سيما الفئات المعرضة للخطر، يجب أن يتلقوا الرعاية.

وحث المجتمع الدولي بأسره، "بروح المسؤولية العالمية، على الالتزام بتجاوز التأخر في توزيع اللقاحات وتسهيل توزيعها، خاصة في الدول الأكثر فقرا".

كما قدم مواساته لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أو عانوا من "صعوبات اقتصادية وافتقدوا الحماية الاجتماعية الكافية"، قائلا إنه يأمل أن تدعم السلطات العامة المحتاجين.

وأعرب البابا في رسالته عن دعمه للشباب الذين يعانون من القيود في جميع أنحاء العالم، وخاصة في ميانمار.

وقال إنه يأمل أن يكون "نور المسيح القائم من بين الأموات مصدر ولادة جديدة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر المدقع".

وأعرب عن دعمه لمن يعانون في لبنان وسوريا واليمن وليبيا، ولأولئك في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وأوكرانيا الذين تتأثر حياتهم بالفقر والصراع.

وقال: "لا يزال هناك الكثير من الحروب والكثير من العنف في العالم!".

كما أشار البابا إلى أن الكثيرين يحتفلون بعيد الفصح في ظل قيود مشددة ودعا في صلواته ليتم رفعها قريبا.

بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول قداس عيد الفصح عيد الفصح

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