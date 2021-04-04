أمير الكويت يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأردن

الكویت- (د ب أ):

أجرى أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفیا الیوم الأحد بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، جدد خلاله وقوف دولة الكویت إلى جانب المملكة الأردنیة وتأییدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقیقة وذلك انطلاقا مما یربط البلدین الشقیقین من روابط وثیقة وراسخة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم، أكد أمير الكويت أن أمن واستقرار المملكة الأردنیة من أمن واستقرار دولة الكویت ، "سائلا المولى أن یحفظ المملكة الأردنیة من كل سوء وأن یدیم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القیادة الحكیمة للعاهل الأردني".

وطبقا للوكالة، أعرب الملك عبدالله الثاني عن "بالغ شكره وتقدیره لأمیر الكويت على هذه المبادرة الكریمة وهذا التواصل المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین" .

يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.

ونفى الحنيطي في بيان اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.