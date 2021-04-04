المجلس الرئاسي الليبي يعلن دعمه لأمن واستقرار الأردن

طرابلس -(د ب أ):

أعرب المجلس الرئاسي الليبي اليوم الأحد عن تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وأكد المجلس الرئاسي، في بيان أورده مكتبه الإعلامي اليوم، عن "الروابط القوية والراسخة بين ليبيا والأردن"، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة الأردنية ويحفظ أمنها واستقرارها.

يأتى ذلك بعد ساعات من إعلان ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أعلن أمس السبت، اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ أمنيّة.

ونفى الحنيطي في بيان اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.