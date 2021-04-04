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الحكومة البريطانية تبحث السماح بعدد من التجمعات الكبيرة لحاملي جوازات الخلو من الفيروس

12:55 م الأحد 04 أبريل 2021
الحكومة البريطانية تبحث السماح بعدد من التجمعات الكبيرة لحاملي جوازات الخلو من الفيروس

فيروس كورونا

لندن- (بي بي سي):

تعتزم الحكومة البريطانية إجراء تجارب تسمح لمواطنين بتسجيل بياناتهم الصحية حتى يتسنى لهم حضور المباريات الرياضية والمؤتمرات وارتياد الملاهي الليلية في إنجلترا في ظل الجهود الرامية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها قبل تفشي فيروس كورونا.

وتشمل الفعاليات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيظهر "جواز سفر كورونا" بيانات حول ما إذا كان حامله قد تلقى التطعيم أو أن الفحوصات أظهرت خلوه من الفيروس.

وشهدت بريطانيا في الأيام الأخيرة تراجعا في عدد الإصابات والوفيات بين المصابين بكورونا في ظل تسارع وتيرة عملية التطعيم.

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