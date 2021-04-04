أبو الغيط يبحث في تونس التطورات على الساحة العربية

القاهرة -(د ب أ):

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تونس اليوم الأحد على رأس وفد فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث التطورات على الساحة العربية.

ويتبادل أبو الغيط في تونس وجهات النظر بشأن الملفات العربية المختلفة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمات العربية المستمرة مثل سورية واليمن.

كما تتناول المباحثات جميع الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارات عن القمة العربية الثلاثين التي احتضنتها تونس في 2019، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارت، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة كورونا .

ويلتقي أبوالغيط خلال زيارته لتونس مع مديري المنظمات العربية المتخصصة العاملة هناك لإجراء حوار بشأن عدة موضوعات، يأتي على رأسها دور منظومة العمل العربي المشترك بكافة مكوناتها في مساعدة الدول الأعضاء على التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كوفيد-19 على الدول الأعضاء.