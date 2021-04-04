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إيران تؤكد على أهمية الاستقرار في الأردن وتعتبر أن أي توتر يخدم مصالح إسرائيل

11:44 ص الأحد 04 أبريل 2021
إيران تؤكد على أهمية الاستقرار في الأردن وتعتبر أن أي توتر يخدم مصالح إسرائيل

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات:

أعربت إيران عن حرصها على السلام والاستقرار في الأردن، في ظل سلسلة اعتقالات نفذت في البلاد على خلفية ورود أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف إلى الإطاحة بالملك عبد الله الثاني.

أكدت الخارجية الإيرانية على أهمية السلام والاستقرار في الأردن، لافتة إلى أن أي توتر داخلي وعدم استقرار في المنطقة يخدم المصالح الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن طهران لديها علاقات طيبة مع عمان، ونحن نعارض أي عدم استقرار داخلي أو تدخل أجنبي في الشؤون الأردنية.

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