ليبيا: وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى طرابلس

طرابلس-(د ب أ):

وصلت اليوم الأحد إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا صباح اليوم عن وصول 101250 جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة سبوتنيك الروسية، مشيرا إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة لوزارة الصحة إلى حين البدء في حملة التطعيم.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" :"تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا، إلى أن تصل باقي الشحنات تواليا" ، داعيا الشعب الليبي للتسجيل في منظومة التطعيم ، متمنيا السلامة للجميع.

وكان مركز مكافحة الأمراض دعا الليبيين إلى المبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد اللقاح، والتي وصل عدد المسجلين فيها إلى 400 ألف، فيما يتطلع المركز إلى تسجيل 3 مليون كدفعة أولى.

وبحسب إحصائيات المركز، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في ليبيا حتى يوم أمس إلى 161 ألفا و 88، فيما يتوقع أطباء يتبعون المركز أن تفوق الإصابات الحقيقية هذه الأرقام.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و116 ، والمتعافية 148 ألفا و288 , فيما وصل عدد الوفيات إلى 2684 وفاة.