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بابا الفاتيكان يترأس اليوم قداس عيد الفصح

11:33 ص الأحد 04 أبريل 2021
بابا الفاتيكان يترأس اليوم قداس عيد الفصح

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

روما-(د ب أ):

يترأس بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد قداس عيد الفصح، ويعتزم تقديم المباركات من كاتدرائية القديس بطرس.

وسيقام القداس وسط حضور عدد صغير من الأفراد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، وكإجراء وقائي لمنع انتشار العدوى.

وقبل الجائحة، كان قداس عيد الفصح يُقام عادة في ساحة القديس بطرس بحضور عشرات الآلاف من المصلين.

ومع قداس صباح الأحد، الذي يقام الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، من المقرر أن يحتفل البابا مرة أخرى في كاتدرائية القديس بطرس، كما فعل العام الماضي.

وعيد الفصح هو أهم عيد لدى المسيحيين. ويتضمن الأسبوع الذي يسبق أحد الفصح العديد من الفعاليات الدينية.

وخلال الأيام السابقة، كان يتم السماح لنحو مئة أو مئتي شخص فقط بحضور القداسات.

بابا الفاتيكان عيد الفصح كاتدرائية القديس بطرس

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