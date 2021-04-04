دبلوماسي إيراني: لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة

طهران-(د ب أ):

أكد دبلوماسي إيراني أنه لا نية لعقد مفاوضات مباشرة، أو غير مباشرة، مع الولايات المتحدة خلال المحادثات المقررة بعد غد الثلاثاء في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن مساعد وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، القول "ليس لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن المباحثات ستتم مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي.

وأضاف :"محادثاتنا في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها".

وشدد بالقول :"يجب على الولايات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات التي فرضها (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب أو أعاد فرضها على إيران".

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب على الجمهورية الإسلامية.