تعليقا على موكب المومياوات الملكية.. منسقة أممية: فخورة إزاء مصر مهد الحضارة
القاهرة- (أ ش أ):
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، إنها "فخورة إزاء مصر، مهد الحضارة"، وذلك تعليقا على ما وصفته بـ"المشاهد المهيبة" لموكب المومياوات الملكية.
كانت مصر قد احتفلت أمس السبت بنقل 22 مومياء لأشهر الملوك والملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في احتفالية مبهرة، بحضور المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زُراب بولوليكشفيلي.
ونقل الاحتفال أكثر من 400 قناة تليفزيونية من كافة أنحاء العالم.
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