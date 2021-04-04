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حكومة الأردن تصدر بيانا حول اعتقالات السبت

08:58 ص الأحد 04 أبريل 2021
حكومة الأردن تصدر بيانا حول اعتقالات السبت

ملك الأردن

أكدت "سي إن إن" عربية، أن حكومة الأردن سوف تصدر بيانا توضيحيا حول أحداث أمس السبت والاعتقالات التي جرت.

ونقلت "سي إن إن" عن قناة المملكة أنه من المقرر أن يصدر البيان خلال ساعتين تقريبا من الآن.

وكان مصدر أمنيّ أردني قال في وقت سابق السبت إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ، دون أي تفاصيل أخرى.

الأردن أحداث السبت اعتقالات الأردن

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