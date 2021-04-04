سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن
أعلنت سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.
وشددت سلطنة عمان على دعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن وسيادته واستقراره، وفق سكاي نيوز عربية.
وكان مصدر أمنيّ أردني قال في وقت سابق السبت إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
وأضاف المصدر وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ، دون أي تفاصيل أخرى.
الخبر التالى:بابا الفاتيكان يترأس اليوم قداس عيد الفصح
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
204256
عدد المصابين
-
155886
عدد المتعافين
-
12123
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان