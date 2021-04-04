أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

08:32 ص الأحد 04 أبريل 2021
سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن

سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.

وشددت سلطنة عمان على دعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن وسيادته واستقراره، وفق سكاي نيوز عربية.

وكان مصدر أمنيّ أردني قال في وقت سابق السبت إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ، دون أي تفاصيل أخرى.

عمان الأردن انقلاب الأردن

الخبر التالى:

بابا الفاتيكان يترأس اليوم قداس عيد الفصح
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 204256

    عدد المصابين

  • 155886

    عدد المتعافين

  • 12123

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 7 أمراض خطيرة تسبب الإصابة ومحافظة تسجل صفر حالات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا