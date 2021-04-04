أعلنت سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.

وشددت سلطنة عمان على دعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن وسيادته واستقراره، وفق سكاي نيوز عربية.

وكان مصدر أمنيّ أردني قال في وقت سابق السبت إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر وفق مانقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ، دون أي تفاصيل أخرى.