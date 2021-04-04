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المغرب يؤيد قرارات الملك عبد الله الثاني لضمان استقرار وأمن الأردن

06:44 ص الأحد 04 أبريل 2021
المغرب يؤيد قرارات الملك عبد الله الثاني لضمان استقرار وأمن الأردن

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

الرباط - (أ ش أ):

أكدت المملكة المغربية تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لضمان استقرار الأردن وأمنه.

وذكر بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه "انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع الملك محمد السادس، بأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تؤكد المملكة المغربية تضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية".

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