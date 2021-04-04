مقتل 6 من رجال الشرطة أحدهم انضم إلى حركة العصيان المدني وسط ميانمار
نايبيداو - (أ ش أ):
أعلنت مصادر محلية مقتل 6 من رجال الشرطة في ميانمار، أحدهم انضم إلى حركة العصيان المدني وقاد هجوما استهدف مركزا أمنيا وسط البلاد.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، نقلا عن المصدر قوله، إن: "الشرطي ثانج هو جين انضم إلى حركة العصيان المدني ضد حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين في ميانمار، وقاد الهجوم على مركز أمني في تامو، وهي بلدة في منطقة ساجاينج وسط البلاد، حيث تم إلقاء 3 قنابل يدوية على المركز، ما أسفر عن مقتل 5 من ضباط الشرطة.
ولفتت إلى أن الشرطي المنشق كان القتيل السادس حيث أطلقت عليه قوات الأمن الرصاص وأردته قتيلا.
جدير بالذكر أنه ارتفع عدد القتلى بصفوف المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار إلى 550 قتيلا.
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