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إصابة 543 شخصا بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

06:41 ص الأحد 04 أبريل 2021
إصابة 543 شخصا بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 543 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 105 آلاف و 279 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة 4 حالات إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1744.

كما تعافي من المرض 393 حالة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 96589.

وتم تطعيم 27298 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى 962 ألفا و 83 شخصا.

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